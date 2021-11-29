لقاح كورونا يسبب العقم.. الدكتور ملهاق يحسم الجدل

قال الدكتور محمد ملهاق، الخبير والباحث في علم الفيروسات، اليوم الاثنين. إنه لا يوجد أي دليل علمي يؤكد إصابة من تلقوا لقاح كورونا بالعقم.

وأشار الدكتور ملهاق، في تصريح له أن هناك البعض من الاشخاص روجوا لهذه الإشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإخافة المواطنين. قصد التأثير على نجاح عملية التطعيم.

وأضاف أن اللقاح عبارة عن جسم فيروسي ميت، يتم حقنه حتى يتعرف عليه في الجسم ويخلق مناعة مضادة للفيروس. وليس زرع جسم مطاطي للتجسس على تحركات الأشخاص مثلما تم تداوله.

كما أكد أن التلقيح لا يسبب أية أعراض خطيرة تذكر، باستثناء الحمى والإحساس بالإرهاق، مثله مثل اللقاحات الأخرى.

كما حذر الدكتور محمد ملهاق، الخبير والباحث في علم الفيروسات، اليوم الاثنين، من خطورة المتحور أوميكرون، خاصة وأنه يحتوي على عديد الطفرات.

وقال المتحدث العلماء يبحثون عن مدى سرعة انتشاره وحجم خطورته. مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لمنع دخوله.

وأضاف ملهاق “متحور أوميكرون يحتوي على 32 طفرة. ويعتبر أكبر عدد مقارنة بالمتحورات الأخرى”.

وتابع ملهاق “لا ندري لحد الساعة إن كانت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد أوميكرون. خاصة وأنه يحتوي على العديد من الطفرات”.

وبالنسبة للجزائر، قال الدكتور ملهاق إنه يجب محاربة الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الموجة الرابعة. ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة التي استغنى عنها العديدون.

وأضاف “لا حل لحد الساعة ضد الفيروس سوى تلقي اللقاح، فحتى وإن تعرض الشخص إلى الإصابة. ستكون نسبة حاجته إلى الأوكسجين أو دخول غرفة العناية المركزة ضئيلة”.

وقد كشف عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19 البروفيسور رياض مهياوي، في تصريح خص به النهار أونلاين. أن قرار غلق المجال الجوي بسبب المتحور الجديد أوميكرون تعود إلى سلطات البلاد.

وأشار رياض مهياوي أن اللجنة العلمية ستقوم برفع تقريرها حول المتحور الجديد إلى الجهات الوصية. في انتظار اتخاذ القرار المناسب من طرف السلطات العليا.

وشدد البروفسور مهياوي على ضرورة العودة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي نظرا لخطورة المتحور الجديد.