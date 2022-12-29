لقجع:”تصريحات الانسحاب من الشان فهمت خطأ”

خرج رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، بتصريحات جديدة بخصوص الانسحاب من المُشاركة في كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

حيث قال، لقجع، على هامش عقده مؤتمر اعتيادي:”لم نشترط تأمين رحلة خاصة من أجل المُشاركة في الشان بالجزائر”.

قبل أن يُضيف:”طلبنا الترخيص بأن تهبط طائرة مغربية يوم 10 جانفي في مطار قسنطينة قادمة من مطار الرباط سلا مباشرة”.

“هذا المطلب مشروع، وليس تعجيزيا، ويندرج ضمن مهام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وختم:”تصريحاتنا فُهمت بالخطأ.. وما زلنا ننتظر رد الكاف بشأن هذا الطلب الذي تقدمنا به”.

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