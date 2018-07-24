لقجع:”رونار مُستمر معنا وهدفنا التتويج بكأس إفريقيا القادمة”

أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار لن يُغادر وسيواصل مُهمته مع أسود الأطلس.

وقال لقجع خلال نزوله ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء:”رونار مُستمر وسيستمر في تدريب المنتخب المغربي لأن لدينا هدف قادم ينتظره المغاربة وهو التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019″.

“إجتمعت برونار قبل 10 أيام وتحدثنا البارح واليوم وتركيزنا مُنصب على تجميع الأمور الإيجابية لتحقيق الهدف المنشود المُنتظر بعد أشهر قليلة فقط”.

يُذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رونار أكد عدم تدريبه أي منتخب إفريقي في حال رحيله عن المنتخب المغربي.