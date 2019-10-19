لقجع يحفز لاعبي المغرب بمنحة مغرية للإطاحة بالخضر

خصص رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، منحة مالية مغرية، للاعبي منتخبه المحلي، كتحفيز لهم للفوز على الجزائر، وضمان التأهل للشان.

وحضر فوزي لقجع، آخر حصتين تدريبيتين للمنتخب المحلي المغربي، أين التقى باللاعبين والطاقم الفني، مبرزا دعمه لهم، في خرجتهم أمام الجزائر.

وكشف موقع “كووورة” العربي، أنّ لقجع، خصص منحة مالية بقيمة أزيد من 15 ألف دولار، لكل لاعب، في حال فوزهم على الجزائر، وضمانهم التأهل للشان.

يذكر أن المنتخب المحلي المغربي، سيواجه نظيره الجزائري أمسية اليوم السبت، لحساب لقاء العودة من تصفيات شان 2020.