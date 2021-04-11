لقجع يفضح المستور.. مررت مُقترح إقصاء الصحراء الغربية بموافقة من زطشي!

إفتخر رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، بنجاحه في تمرير تعديل يمنع الصحراء الغربية من الإنضمام للكاف، تحت أنظار خير الدين زطشي.

وتحدث الفائز مؤخرا بمقعد في اللجنة التنفيذية للفيفا، على حساب رئيس الفاف المنتهية عهدته، عن “إنجازه” لجريدة الصباح.

وقال لقجع:”التعديل الذي مررناه، حظي بمُصادقة الجميع بما فيهم الجزائر وجنوب إفريقيا”.

وواصل :”أهم شيء في هذا التعديل هو أن خير الدين زطشي صوت عليه، ونفس الأمر بالنسبة لموتسيبي رئيس الكاف”.

شبح روراوة

وكشف لقجع، بأنه والمغاربة كانو يعانون كثيرا مع الجزائر ونفوذها داخل أروقة الكاف، خلال فترة الرئيس السابق محمد روراوة.

وقال في هذا الصدد :”لقد واجهنا صعوبات كبيرة، حيث أن الجزائر كانت تقوم بتحركات لتمكين الصحراء الغربية من دخول الكاف”.

وختم :”لقد كان من الصعب علينا أن نواجه هذه الضغوطات في كل مرة، لذلك قمنا بتمرير التعديل الأخير”.