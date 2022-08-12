لقجع يكشف الأسباب الحقيقية وراء إقالة حليلوزيتش

كشف رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع عن اسباب إقالة المدرب وحيد حليلوزيتش من على رأس العارضة الفنية للمنتخب.

وقال في تصريحه الذي نقله موقع “البطولة”، اليوم الجمعة :”تمت إقالة حليلوزيتش بسبب ميله لإبعاد عدد من اللاعبين البارزين وذوي أهمية قصوى في المنتخب”.

وأضاف لقجع حسب ذات المصدر :”لا يمكنه إستبعاد الركائز الأساسية للمنتخب خاصة الأسماء التي تتميز بمستويات عالية وتلعب لأندية كبيرة”.

كما أردف “حليلوزيتش اهمل الجانب المتعلق بارتباط اللاعبين بالطاقم الفني، وتحفيزهم”.

وختم لقجع “الأجواء داخل المنتخب خلفت شعورا بغير الإنضباط بين اللاعبين. لذا كان ضروريا أـن نوضح لوحيد أن المغاربة قد بدؤوا يتعبون من سياسته”.

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