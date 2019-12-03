لقطات فيديو على “سي دي” تجر سلال للمحكمة العليا مجددا

مثل الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”، فإن سلال قد جرى السماع لأقواله اليوم، في قضية تتعلق بقطاع الموارد المائية.

وأفادت معطيات “النهار أونلاين” أن سلال جرت مساءلته بشأن تعليمات وجهها، تتعلق بمشاريع استفادت منها مقاولة مختصة في قطاع المواد المائية.

وفي التفاصيل، قالت مصادرنا أن المستشار المحقق واجه سلال بقرص مضغوط يتضمن لقطات مصورة للوزير الأول الأسبق، خلال زيارة قادته إلى ورقلة.

وظهر سلال في تلك اللقطات وهو يعطي تعليمات شفوية بإعادة بعث عدد من المشاريع المتوقفة، وإعطاء تراخيص لمقاولة تابعة لشركة “امنهيد”.

ومعروف عن شركة أمنهيد المملوكة للإخوة شلغوم، أنها مختصة في الأشغال الكبرى بقطاع الموارد المائية، حيث أنها أشرفت على مشاريع بأغلفة ضخمة بعدد من الولايات، خصوصا في العاصمة وغرداية.