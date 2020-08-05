لقطات مروعة لما تبقى من مرفأ بيروت بعد الإنفجار الهائل

أظهر مقطع فيديو، ألتقط من الجو، لقطات مروعة، لما تبقى من مرفأ بيروت، بعد الإنفجار المهول الذي وقع أمس الثلاثاء، مخلفا أزيد من 100 قتيل و4 آلاف إصابة.

ويظهر مقطع الفيديو، دمارا كبيرا لحق بالمرفأ والمباني المجاورة والطرقات والمركبات نتيجة الإنفجار الهائل.

وكشفت الصور المأخوذة حجم الدمار الذي حلّ بمرفأ بيروت والمكان المحيط به، في حين لا يزال الدخان يتصاعد من موقع الحادث من جراء الحرائق الناجمة عن الانفجار.

وتسبب الانفجار بتدمير مستودعات عدة لتخزين البضائع، من بينها مستودعات للقمح.

كما لم يسلم من الانفجار مستودعات وزارة الصحة، التي كانت تحتوي على مستلزمات طبية ومعدات صحية، حسب موقع “سكاي نيوز العربية”.

وأدى الانفجار إلى تدمير مئات المباني السكنية وتهشيم واجهاتها الزجاجية على مساحة امتدت عدة كيلومترات.

كما تضررت 4 مستشفيات في المدينة، وخرجت تماما عن الخدمة من جراء الانفجار.

وسُمع دوي انفجار، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار.

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد، اليوم الأربعاء، أن عدد المفقودين من جراء انفجار بيروت الذي هز العاصمة، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن.

وقال حمد لـموقع “سكاي نيوز عربية”، إن عد الضحايا يتزايد، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات.

ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.