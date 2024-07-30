لقطة بين ميسي وزوجته تقلب مواقع التواصل!

رصدت عدسات الباباراتزي لقطة طريفة لأنتونيلا، زوجة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهي تلقي نظرات من جانب عينها على هاتف زوجها، خلال جلوسهما على المدرجات لمشاهدة مباراة فريق إنتر ميامي ضد فريق بويبلا.

وظهرت أنتونيلا وهي تسترق النظر بتركيز على شاشة هاتف ميسي، الذي كان مشغولًا في تصفح بعض المواقع الإلكترونية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بشكل كبير مع الصورة التي أشعلت التواصل. مشيرين إلى أن “النساء جميعهن متشابهات حتى وإن كان زوجها أفضل لاعب في التاريخ”.

بينما حذر كثير من الرجال اللاعب الشهير، بالقول “احذر النساء محترفات في كشف الخيانة”.

وحصدت اللقطة الموثقة من بث مباشر أكثر من 18 مليون مشاهدة، وأكثر من 10 آلاف تعليق.

وكانت تقارير أرجنتينية كشفت أن نجم منتخب التانغو، يخطط للانفصال عن زوجته أنتونيلا. وذلك بعد قصة حب طويلة تكللت بإنجاب أبنائهما الثلاثة هم سيرو، تياغو، ماتيو.

كما أفادت بأن ميسي وأنتونيلا يمران بمشاكل زوجية لا يمكن حلُّها، ووصلا إلى طريق مسدود في علاقتهما ما دفعهما لاتخاذ قرار الانفصال.