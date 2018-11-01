لقطة محرز “أبرز” أحداث “أوروبا” هذا الأسبوع!

صُنفت إحتفالية الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد هدفه أمام “توتنهام” في آخر جولات “البريميرليغ” كأبرز لقطات هذا الأسبوع في أوروبا”.

واعتبرت وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية، بأن قيام إبن “سارسال” بإهداء خامس أهدافه هذا الموسم لروح مالك “ليستر سيتي” المُتوفي بـ”الرائع”.

وظهر اليساري الساحر متأثرا كثيرا بوفاة “فيشاي”، وهو ما أكده في مُختلف تصريحاته، نظرا للعلاقة المتينة التي كانت تجمعه به.

ويعيش نجم المنتخب الوطني أياما رائعة مع “مانشستر سيتي”، بعدما تحول لعنصر أساسي لايمكن الإستغناء عنه في تشكيلة “بيب غوارديولا”.