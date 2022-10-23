قناة النهار لقمان ديزاد يكشف سر تنظيم أول صلاة تراويح في تايم سكوير بنيويورك بقلم قناة النهار نشر في 23 أكتوبر 2022 - 17:48 الجزائر شارك غرِّد أرسل 123 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/l1rCp اقرأ أيضا فاسألوا : البر حسن الخلق قناة النهار 11 أكتوبر طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية لسكنات عدل بخميس مليانة.. السلطات تتحرك قناة النهار 23 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يكشف المستور .. "مافيا العقار" في تاجنانت ولاية ميلة قناة النهار 09 أكتوبر كــارثة.. وجبات بالصراصير في الإقامة الجامعية برطال بوزيد في الأغواط قناة النهار 21 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي.. الاغواط راهي تعاني بسبب المشاريع المغشوشة قناة النهار 11 أكتوبر دلال خير: طفلة لم تعش طفولة طبيعية.. حالتها الصحية معقدة وتحتاج إلى عدة عمليات جراحية قناة النهار 07 أكتوبر البليدة: مستشفى إبراهيم تريشين.. نموذج في تقديم خدمة صحية مميزة قناة النهار 05 أكتوبر شاهد .. إبن الراحل الشيخ أبو عبد السلام يتلقى التعازي قناة النهار 12 أكتوبر رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الأوغندي قناة النهار 04 أكتوبر الشيخ رشيد بن عطاء الله يرثي الشيخ أبو عبد السلام بكلمات مؤثرة قناة النهار 12 أكتوبر