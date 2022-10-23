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قناة النهار

لقمان ديزاد يكشف سر تنظيم أول صلاة تراويح في تايم سكوير بنيويورك

بقلم قناة النهار
لقمان ديزاد يكشف سر تنظيم أول صلاة تراويح في تايم سكوير بنيويورك
الجزائر
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