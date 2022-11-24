قناة النهار لقمان dz يقلد الأصوات بطريقة إحترافية وسط دهشة الحاضرين بقلم النهار أونلاين نشر في 24 نوفمبر 2022 - 22:56 شارك غرِّد أرسل 114 0 لقمان dz يقلد الأصوات بطريقة إحترافية وسط دهشة الحاضرين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wsBif اقرأ أيضا زين عامر: كنت أنتظر الكثير من المنتخب المغربي وبهذا اللعب ما يروحوش بعيد قناة النهار 23 نوفمبر المخازن والمستودعات غير الشرعية.. قانون المضاربة بالمرصاد قناة النهار 09 نوفمبر وزير الداخلية يعرض تقديرات الميزانية الخاصة بتسيير قطاعه على لجنة المالية قناة النهار 05 نوفمبر كاسندرا الجزائر تكشف السبب الحقيقي لإعتزالها وإبتعادها عن الشاشة لمدة 18 سنة قناة النهار 17 نوفمبر الممثل بنيبن متأثر : " كنت نتبادل بليغة تاع النيلو مقطعة مع ختي من شدة الفقر !!😢😢" قناة النهار 18 نوفمبر ربط أزيد من 1847 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي بتامزورة والأمير عبد القادر بولاية عين تموشنت قناة النهار 11 نوفمبر السفير الفرنسي: نحن بصدد إعادة النظر في قرار تقليص التأشيرات قناة النهار 10 نوفمبر فاسألوا : الشهداء خمسة قناة النهار 08 نوفمبر مشروع مركز مكافحة السـرطان بوزرة في المدية.. جرعة أمل لمرضى السرطان قناة النهار 17 نوفمبر شنقريحة : عقد القمة العربية بالجزائر مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية قناة النهار 14 نوفمبر