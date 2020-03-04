لكحل: “أتمنى أن أحظى بفرصة جديدة مع الخضر”

أبدى الدولي الجزائري، فيكتور لكحل، أمله في العودة للمنتخب الوطني، من جديد، بعد تعافيه من الإصابة الخظيرة التي كان يعاني منها.

وصرح فيكتور لكحل في هذا الخصوص: “تمنيت أن أكون متواجدا رفقة الخضر في كأس أمم إفريقيا، والمشاركة في هذه المغامرة العظيمة”.

وأضاف: “من المؤكد أنني شعرت ببعض الأسى في اللحظات التي شاهدت فيها زملائي يقاتلون فوق الميدان، لكن كما يقال إنه القدر”.

وتابع فيكتور لكحل: “أتمنى إن شاء الله، أن أحظى بفرصة جديدة يوما ما، لتعويض الوقت الذي ضاع مني في المنتخب الوطني”.

يذكر أن فيكتور لكحل، تعرض لإصابة خطيرة، في أول مشاركة له مع المنتخب الوطني، خلال ودية تونس، والتي أبعدته عن الميادين لمدة طويلة.