لكحل: “أتمنى العودة للمنتخب الوطني في أقرب فرصة”

الرياضة
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لكحل: “أتمنى العودة للمنتخب الوطني في أقرب فرصة”
بقلم كريم.تيغرمت

عبر الدولي الجزائري فيكتور لكحل، عن رغبته الكبيرة في العودة لصفوف الخضر في أقرب فرصة، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وصرح فيكتور لكحل، في هذا الخصوص: ” كنت فخورا جدا بأول مباراة لي مع المنتخب الوطني، وأنا لست نادما على أي شيء، كانت تجربة جيدة بالنسبة لي

وأضاف: “الإصابة التي تعرضت لها في أول مشاركة لي مع الخضر كانت صعبة نوعا ما، لكنني أتمنى العودة في أقرب فرصة للمنتخب الوطني”.

وتابع: “تلقيت مساندة كبيرة بعد الإصابة، سواء من طرف فريقي لوهافر، وحتى من طرف مسؤولي المنتخب الوطني الذين وقفو إلى جانبي”.


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