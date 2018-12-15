لكحل: “أحب اللعب في هذا المنصب وبوسكتس قدوتي”

كشف اللاعب ذو الأصول الجزائرية، فيكتور لكحل، لاعب نادي لوهافر الفرنسي، المنصب الذي يشغله عادة، ويفضله، والأشياء السلبية في أسلوبه.

وصرح لكحل، في حوار لموقع “لاغازات دو فيناك”: “ألعب بالرجل اليمنى، ومهمتي هي استرجاع أكبر قدر ممكن من الكرات، ونقلها في أسرع وقت ممكن إلى الهجوم”.

وأضاف: “أميل أكثر للجانب الدفاعي، وأستلهم كثيرا من سيرجيو بوسكتس، لاعب نادي برشلونة، والذي أعتبره قدوة بالنسبة لي في هذا المنصب”.

وتابع: “من النقاط السلبية في طريقة لعبي، هي أنني لا أسجل كثيرا، يجب أن أكون أكثر حسما، لكن مهمتي تتطلب مني عدم الصعود كثيرا، لضمان توازن الفريق، لذا من الصعب التسجيل”