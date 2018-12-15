لكحل: “أصولي من سطيف وسأزور الجزائر هذا الشهر”

تحدث الفرانكو جزائري، فيكتور لكحل، عن أصوله الجزائرية، مؤكدا أن والده ينحذر من ولاية سطيف التي سبق له زيارتها.

وصرح فيكتور لكحل: لموقع “لاغازات دو فيناك”: “فيما يخض علاقتي مع الجزائر، فأصولي من مدينة سطيف، ولدي عائلة هناك”.

وأضاف: “آخر زيارة لي للجزائر، كانت قبل سنتين، وأنا على اتصال دائم مع عائلتي في مدينة سطيف، ومن المفترض أن أزورهم شهر ديسمبر الجاري”.

وأردف الفرانكو جزائري: “أتابع البطولة الجزائرية من بعيد، أناصر نادي وفاق سطيف، وأتحدث كثيرا مع زين الدين فرحات، عن البطولة الجزائرية”.