لكحل: “أصولي من سطيف وسأزور الجزائر هذا الشهر”

الرياضة
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لكحل: “أصولي من سطيف وسأزور الجزائر هذا الشهر”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الفرانكو جزائري، فيكتور لكحل، عن أصوله الجزائرية، مؤكدا أن والده ينحذر من ولاية سطيف التي سبق له زيارتها.

وصرح فيكتور لكحل: لموقع “لاغازات دو فيناك”: “فيما يخض علاقتي مع الجزائر، فأصولي من مدينة سطيف، ولدي عائلة هناك”.

وأضاف: “آخر زيارة لي للجزائر، كانت قبل سنتين، وأنا على اتصال دائم مع عائلتي في مدينة سطيف، ومن المفترض أن أزورهم شهر ديسمبر الجاري”.

وأردف الفرانكو جزائري: “أتابع البطولة الجزائرية من بعيد، أناصر نادي وفاق سطيف، وأتحدث كثيرا مع زين الدين فرحات، عن البطولة الجزائرية”.


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