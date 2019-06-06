لكحل: “أنا لاعب محارب ومتشوق للعودة”

أبدى الدولي الجزائري فيكتور لكحل، لاعب نادي لوهافر الفرنسي، عزيمة وإصرار كبيرين على العودة بقوة للميادين، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وصرح لكحل، في هذا الخصوص: “الكل في عطلة، والبعض الآخر رفقة منتخب بلده، وأنا حاليا أخضع للعلاج يوميا، وأتبع برنامج خاص للعودة من الإصابة”.

وأضاف: “أنا لاعب محارب لا أستسلم بسهولة، صحيح أن الإصابة للمرة الثالثة معقدة نوعا ما، لكنني واثق من نفسي، خاصة وأنني أسترجع بسرعة أكبر مما كان متوقعا”.

يذكر أن فيكتور لكحل، كان قد تعرض لإصابة خلال مشاركته رفقة المنتخب الوطني في وديته الأخيرة أمام منتخب تونس.