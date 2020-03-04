لكحل: “بلماضي سيجد الكلمات المناسبة لتحفيزنا في تصفيات المونديال”

أبدى فيكتور لكحل، ثقته في الناخب الوطني جمال بلماضي، على قيادة الخضر للتأهل لمونديال 2022، معتبرا أن المنتخب الوطني، هو المرشح الأول في مجموعته.

وصرح فيكتور لكحل، لموقع “ديزاد فوت”، بخصوص التصفيات المؤهلة لمونديال 2022: “نتواجد في مجموعة تنبئ بمواجهات صعبة، لكننا المرشح الأول لمجموعتنا”.

وأضاف: “نحن أبطال إفريقيا، وعلينا تحمل هذه المسؤولية، علينا التفاوض جيدا في هذه المباريات، وأن نكون أقوياء ذهنيا، وحاضرين فوق الميدان”.

وتابع فيكتور لكحل: “الناخب الوطني سيجد الكلمات المناسبة لتحفيزنا، المجموعة في متناولنا، لكن لا يجدر بنا إستصغار منافسينا، على أمل تحقيق التأهل”.