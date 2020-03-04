لكحل: “ثقة بلماضي وتصريحاته الأخيرة تزيد من تحفيزي”

الرياضة
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لكحل: “ثقة بلماضي وتصريحاته الأخيرة تزيد من تحفيزي”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري فيكتور لكحل، سعادته بالتصريحات الأخيرة للناخب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا أنها زادت من تحفيزه للعودة بقوة.

وعلق فيكتور لكحل، على تصريح الناخب الوطني، خلال آخر تربص للخضر، أين أكد أنه سيأخذ بعين الإعتبار عودة الثنائي لكحل، وأسامة شيتة، من الإصابة، تحسبا للمباريات المقبلة.

وصرح فيكتور لكحل، في هذا الخصوص، لموقع “ديزاد فوت”: “التصريحات الأخيرة للناخب الوطني محفزة، وتدفعني للمضي قدما”.

وأضاف: “كلاعب، لا يمكنك أن تطلب أكثر من هذه الثقة من المدرب، رغم أنه لم تتح له الفرصة لأخذ نظرة شاملة عني، سوى عن طريق الفيديو”.

وتابع فيكتور لكحل: “هذا الأمر يعني الكثير بالنسبة لي، وآمل أن تتاح لي الفرصة للرد على ثقة جمال بلماضي”.


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