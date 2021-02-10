لكحل رجل المباراة أمام أف سي باريس

أختير الدولي الجزائري فيكتور لكحل لاعب لوهافر الفرنسي، كأفضل لاعب في فريقه، في مواجهة أف سي باريس.

وشارك فيكتور لكحل، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه لوهافر، في هذه المواجهة التي جمعتهم بنادي أف سي باريس، ضمن دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

ونال الدولي الجزائري، أعلى نسبة تصويت مقارنة بزملائه في الفريق، نظير آدائه في هذه المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 1-0.