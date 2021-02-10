لكحل رجل المباراة أمام أف سي باريس

أختير الدولي الجزائري فيكتور لكحل لاعب لوهافر الفرنسي، كأفضل لاعب في فريقه، في مواجهة أف سي باريس.
وشارك فيكتور لكحل، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه لوهافر، في هذه المواجهة التي جمعتهم بنادي أف سي باريس، ضمن دوري الدرجة الثانية الفرنسية.
ونال الدولي الجزائري، أعلى نسبة تصويت مقارنة بزملائه في الفريق، نظير آدائه في هذه المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 1-0.
🏆 𝗟𝗲 𝗖𝗶𝗲𝗹&𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮𝘃𝗲𝗰 @SiemensGamesaFr
🥁🥁🥁 …
Vous avez élu 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙚𝙠𝙝𝙖𝙡 comme homme du match face à @ParisFC ! 👏🏻 pic.twitter.com/A6ODuedsqO
— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) February 9, 2021
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