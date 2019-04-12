لكحل: ” سأغيب عن الميادين ما بين 8 و 10 أشهر “

كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني فيكتور لكحل عن فترة غيابه عن الميادين، عقب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة اليمنى.

وأجرى لاعب لوهافر الفرنسي حوارا مع يومية “باريس نورماندي” كشف من خلالها عن مدى خطولة الإصابة التي تعرض لها قائلا:

“خضعت لعملية جراحية عادية، على مستوى الركبة اليمنى، أعتقد أنني سأغيب لمدة 8 أشهر على الأقل، وبعدها سيكون موعد عودتي حسب تحسن الحالة”.

وبخصوص مستقبله مع فريق لوهافر الفرنسي قال فيكتور لكحل:

“أعتقد أن الأمور ستكون جيدة، سأتحدث مع مسؤولي الفريق، وأتمنى أن تجري الأمور في الإتجاه الجيد من الطرفين”.