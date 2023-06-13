 لكحل :”سعيد بالعودة ويجب احترام قرار إلتحاقي بالدوري القطري”

ابدى العائد إلى الكتيبة الوطني فيكتور لكحل سعادته الكبيرة بالعودة إلى المنتخب الوطني بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وقال فيكتور لكحل عن العودة خلال المنطقة المختلطة اليوم “وجدت الظروف مواتية في المنتخب،مع اللاعبين والمدرب، حاليا أعمل من أجل البقاء في المنتخب الوطني بشكل أكبر”.

كما أضاف لكحل “المكتوب هو أوقف تجربتي الأولى مع المنتخب، و حاليا عدت والحمد لله، الأمر الجميل هو المنافسة على المناصب بين اللاعبين”.

وختم عن التحاقه بفريقه الجديد أم صلال “التحاقي بالبطولة القارية هو قراري، و يجب احترام قراري، تجربتي جديدة في قطر و انطلاق مشوار أخر لي”.

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