لكحل: “سنقدم أفضل ما لدينا للفوز في مباراتنا الصعبة ضد البحرين”

تحدث لاعب المنتخب الوطني للرديف، فيكنتور لكحل، عن مباراة الغد التي ستجمعهمو بمنتخب البحرين، لحساب الجولة الثانية من كأس العرب، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح لكحل، اليوم الجمعة، في المنطقة المختلطة: “ندرك بأن كل المباريات ستكون صعبة، وعدة أندية واجهت صعوبات في مبارياتها”.

كما أضاف: “غدا سنخوض مباراة مهمة، وصعبة، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا على أمل تحقيق الفوز”.

وتابع فيكتور لكحل: “لمسنا مستوى جد جيد في هذه البطولة، مع تحد كبير، ولا يوجد منتخب صغير، والكل هنا بكامل امكانياته، لكل نحن علينا الفوز بكل مبارياتنا”.