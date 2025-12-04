لكحل ضمن التشيكلة المثالية للجولة الأولى من كأس العرب

نال الدولي الجزائري، فيكيتور لكحل، الإعتراف، نظير تألقه ضد منتخب السوداني، في مباراتهم الأولى ضمن بطولة كأس العرب 2025.

وسجّل فيكتور لكحل، تواجده ضمن التشكيلة المثالية لهذه الجولة الأولى من كأس العرب، والتي كشف عنها موقع “سوفاسكور” العالمي.

ويعد فيكتور لكحل، اللاعب الوحيد من المنتخب الوطني، الذي تواجد ضمن هذه التشكيلة المثالية.

يذكر أن فيكتور لكحل، شارك أساسيا مع المنتخب الوطني، في مباراتهم ضد منتخب السودان، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب، والتي انتهت بالتعادل السلبي.