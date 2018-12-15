لكحل: “كرة القدم الإفريقية لا تخيفني”

الرياضة
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لكحل: “كرة القدم الإفريقية لا تخيفني”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الفرانكو جزائري، فيكتور لكحل، لاعب نادي لوهافر الفرنسي، أن اللعب في إفريقيا لا يخيفه، وأنه لا يشعر بأي ضغط من هذه الناحية.

وصرح فيكتور لكحل لموقع “لاغازات دو فيناك”: “بخلاف زملائي في نادي لوهافر، الذين يشاركون في منافسات إفريقية، لا أتحدث كثيرا عن إفريقيا”.

وأضاف: “أدرك جيدا أن الأجواء في إفريقيا مختلفة، لكن أعتقد أنني مستعدا لذلك، وإلا لما أبديت رغبتي في تقمص ألوان الخضر”.

وتابع: “كرة القدم الإفريقية لا تخيفني، بالرغم من أنني لم ألعب هناك، طموحي هو فرض نفسي في المنتخب الجزائري”.

وأردف متوسط ميدان “لوهافر” الفرنسي: “هناك ديناميكية جديدة يف المنتخب الجزائري، وأود أن أكون جزءا منها”.


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