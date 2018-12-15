لكحل: “مدان أول من اتصل بي وأحلم بدعوة الخضر”

كشف الفرانكو جزائري، فيكتور لكحل، لاعب نادي لوهافر الفرنسي، أنّ مناجير المنتخب الوطني، حكيم مدان، كان أول من اتصل به، وأعلمه بأنه محل اهتمام الخضر.

وصرح لكحل، لموقع “لاغازات دو فيناك”: “مدان كان أول من اتصل بي، وهنأني على أدائي في إحدى مباريات الدرجة الثانية، وشرح لي أنه يتم متابعتي، وأنني في حاجة للإستعداد”.

وأضاف: “أود حقا أن أكون متواجدا رفقة المنتخب الوطني، وأن أفرض نفسي للإنتقال بعيدا في كأس أم إفريقيا المقبلة”.

وتابع: “لطالما حلمت باللعب للخضر، منذ الصغر، حتى أنني طلبت استدعائي للمشاركة في الألعاب الأولمبية لعام 2016، رفقة منتخب أقل من 23 عاما”.

وأردف فيكتور لكحل: “لم أتلقَ في الحقيقة أي اتصال، في تلك الفترة، رغن أنني أظهرت رغبة كبيرة في المشاركة رفقة المنتخب الوطني”.