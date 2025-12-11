لكحل: “نتواجد في أتم جاهزيتنا لمباراة الامارات”

أكد لاعب المنتخب الوطني للرديف، فيكتور لكحل، جاهزيته وبقية زملائه، لمباراتهم المقبلة ضمن بطولة كأس العرب، والتي ستجمعهم بمنتخب الامارات.

وصرح لكحل، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية: “في هذه المنافسة المباريات جد متاقربة، ما يجعل الاسترجاع عامل جد مهم”.

كما أضاف: “نحن محظوظين لامتلاكنا طاقم طبي في المستوى، بامكانيات اللازمة، ونحن في أتم جاهزيتنا لمباراة الغد”.

يذكر أن فيكتور لكحل، ساهم بشكل كبير في بلوغ المنتخب الوطني للرديف ربع نهائي البطولة العربية، ويعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب مجيد بوقرة.