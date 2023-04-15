لكحل هدافا مع لوهافر ويقترب من حلم الصعود إلى الليغ 1

تمكّن الدولي الجزائري فيكتور لكحل من قيادة فريقه لوهافر الفرنسي للإطاحة بنظيره نيم في قمة الليغ 2.

وسجّل فيكتور لكحل الهدف 6 له، في الموسم، بعدما سجّل الهدف الوحيد في المباراة اليوم عن طريقة ضربة جزاء، ليصبح هدافا للفريق الفرنسي العريق، كما يعتبر قائدا له.

وبالإنجاز الكبير الذي قدّمه اللاعب الذي سبق له حمل القميص الوطني قبل إصابته السابقة، يكون لوهافر قد عزّز صدارته في الترتيب بفارق 8 نقاط كاملة عن الوصيف بوردو.

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