لكحل: “هذه هي محاور وتحديات التظاهرة الوطنية لمخيم التواصل الإجتماعي”

كشف كريم لكحل، منظم مخيم التواصل الإجتماعي، الجارية بولاية باتنة، محاور، وأهداف وتحديات هذه الطبعة الثانية للمخيم.

وصرح كريم لكحل، لموقع “النهار أون لاين”: “نجتمع خلال هذه التظاهرة للحديث عن آخر التطورات الحاصلة في مواقع التواصل الإجتماعي”.

وأضاف: “هناك أربعة محاور ميزة هذه الطبعة، وهي الإستعمال المحترف لمواقع التواصل الإجتماعي، التعريف التقني للمؤسسة، التنظيم والإتصال المناسباتي، والإستعمال السلبي لمواقع التواصل الإجتماعي”.

وتابع: “تحديات هذه الطبعة تمثلت في مشاركة شباب من مختلف ولايات الوطن، واستعمال مواقع التواصل الإجتماعي، في تنظيم هذه التظاهرة”.

يذكر أن هذه الطبعة الثانية لمخيم التواصل الإجتماعي، انطلقت في 10 أفريل الجاري، بولاية باتنة، وتدوم لثلاثة أيام”.