لكحل وقيتون ضمن التشكيلة المثالية لـ “الليغ 2” الفرنسي

تواجد الدوليان الجزائريان فيكتور لكحل وكيفن قيتون ضمن التشكيلة المثالية للموسم الحالي من منافسة الليغ 2 بفرنسا.

وكان الثنائي الجزائري قدما موسما رائعا خاصة من جانب فيكتور لكحل قائد نادي لوهافر، الذي قدّم موسما استثنائيا، كما صارع من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية.

كما اعتبر قيتون أفضل ظهير أيمن بالنظر إلى الخدمات الكبيرة التي قدّمها لنادي باستيا هذا الموسم. التي توجّت بالتحاقه بكتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الاشهر القليلة الماضية.

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