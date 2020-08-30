لكحل يبدي إهتمامه بالعرض السعودي

اعترف الدولي الجزائري فيكتور لكحل، لاعب نادي لوهافر الفرنسي، أنه لا يمكنه تجاهل عرض نادي الفيصلي السعودي، رغم تأكيد استعداده للبقاء مع لوهافر.

وصرح فيكتور لكحل، في حوار لـ”باري نورموندي”: “بعد ما مررت به مؤخرا (الإصابات المتعدد)، أصبحت أفكر بشكل مختلف”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لا يمكنني أن أبقى غير مبال، عندما أتلقى مثل هذا العرض، بعدما عدة بشكل جيد من آخر عملية، ولم يعد لدي أي ألم أو تخوف”.

وتابع فيكتور لكحل: “أنا لست في حالة حرب مع لوهافر، كل شيء يسير عل ما يرام مع الجميع، وإذا اضطررت للاستمرا هنا سأفعل ذلك بكل سرور”.