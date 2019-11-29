لكحل يتحدث عن بلماضي ويتحسر على ما فاته!

كشف الدولي الجزائري فيكتور لكحل، بأنه تأثر كثيرا، لتضييعه فُرصة التواجد مع المنتخب الوطني خلال الكان الأخيرة في الأراضي المصرية.

وصرّح قائلا لموقع “فوت نورمون” الفرنسي :”بطبيعة الحال، هناك شعور مؤلم في قلبك، لأنك ترى بأنك ضيعت فُرصة ثمينة للتتويج”.

ليُضيف :”لكن وفي نفس الوتق، كنت المُناصر الأول للخضر خلال مُشاركتهم في كأس إفريقيا، تحت قيادة مُدرب رائع مثل بلماضي”.

وختم :”المجموعة كانت مميزة، وسعدت كثيرا للنتيجة المُحققة”.

يُذكر بأن لاعب نادي لوهافر، يبقى دون مُنافسة رسمية منذ مارس الماضي، بعد إصابة خطيرة على مُستوى الأربطة المُعاكسة للرُكبة.