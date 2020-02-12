لكحل يدعو أنصار لوهافر ومحبيه لدعمه

يتواجد الدولي الجزائري فيكتور لكحل، لاعب لوهافر الفرنسي، ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الليغ2 الفرنسية.

ونشر الدولي الجزائري تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر”، دعا من خلالها أنصاره ومحبيه، لدعمه، من خلال التصويت عليه للفوز بهذه الجائزة.

وجاء في تغريدة فيكتور لكحل، “قلت أنني أريد العودة بقوة، وأنا في الطريق لتحقيق ذلك، لا تترددوا في التصويت”.

يذكر أن فيكتور لكحل، ينافس على هذه الجائزة، أمام كل من جيروم بريور، حارس نادي فالنسيان، ويوان ويسا مهاجم نادي لوريون.