لكحل يعوض خيبت غيابه عن “الكان” بدخوله القفص الذهبي

إستغل الدولي الجزائري فيكتور لكحل، لاعب نادي لوهافر الفرنسي، غيابه عن تحضيرات المنتخب الجزائري، لنهائيات أمم إفريقيا 2019، لعقد قرانه.

وتداولة مواقع التواصل الإجتماعي صورة لفيكتور لكحل، ببدلة رسمية، رفقة زوجته، داخل سيارة، خلال موكب الزفاف.

وتأتي هذه الخرجة، لتخفف على متوسط ميدان الخضر، خيبة غيابه عن قائمة لاعبي المنتخب الجزائري، المعنيين بالمشاركة في “كان” 2019.

يذكر أن عدم استدعاء الناخب الوطني جمال بلماضي، لفيكتور لكحل (25 عاما)، للمشاركة في “الكان”، عائد للإصابة التي يعاني منها هذا الأخير.