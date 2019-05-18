لكحل ينال الإعتراف ويتوج لاعب الموسم في لوهافر

نال الدولي الجزائري فيكتور لكحل، متوسط ميدان نادي لوهافر الفرنسي، لقب أفضل لاعب لهذا الموسم، في ناديه.

واستلم فيكتور لكحل، أمس الجمعة، هذه الجائزة، قبل بداية المباراة التي جمعت فريقه لوهافر، بنادي لوريون، لحساب الجولة الأخيرة من الليغ2 الفرنسية.

وأحرز متوسط ميدان الخضر، هذا اللقب، بعد أن تمكن من إقناع جماهير ناديه بآدائه طوال الموسم الجاري، ما دفعهم للتصويت له.

يذكر أن فيكتور لكحل (25 عاما)، شارك هذا الموسم في 33 مباراة رفقة ناديه لوهافر، قبل يغيب عن الميادين، لتعرضه لإصابة في آخر تربص له رفقة الخضر.