لكروم:”أنا سعيد لإستدعائي للمنتخب الأول ومواجهة كريستيانو حُلم”

أكد سيد علي لكروم لاعب فريق شباب بلوزداد سعادته بإستدعائه للمنتخب الوطني الأول تحسبا لمواجهتي الرأس الأخضر والبرتغال.

وقال لكروم في إتصال هاتفي مع موقع النهار أونلاين مباشرة بعد إعلان القائمة من طرف الناخب الوطني رابح ماجر.

“أنا سعيد بإستدعائي للمنتخب الوطني الأول لأول مرة خاصة وأنني مُناصر له قبل أن أكون لاعبا وأنتظر بشغف الدخول في التربص والإحتكاك بلاعبين كبار من أمثال براهيمي ،محرز وفيغولي”.

“لم أكن أنتظر هاته الدعوة لكنني كنت واثقا من إمكانياتي وأتمنى تقديم الإضافة المنتظرة مني خاصة وأن 40 مليون جزائري يتمنى التواجد في مكاني”.

“أنا مناصر لفريق ريال مدريد ومواجهة كريستيانو رونالدو حُلم وتحقق لكن يجب إفراح الشعب الجزائري في المقابلتين القادمتين”.