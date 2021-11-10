لكل حواء ترجو الإرتباط و الإستقرار

الرقم السري :

135905

مستعد للارتباط في أقرب الآجال فمن تشاركني القرار

ليس بالسهل على الرجل لأن يتجاوز ألما ضربه في مقتل. ألم قسم قلبه وجعله يتذوق عذاب الحزن بعد أن كان ينعم في استقرار ليس له مثل. أجل فألمي أنا هو مشواري الذي لم يكتمل مع زوجة منحتني كل غالي ولم تبخل عليّ بشيء. كما أشهد وأقرّ أنها كانت نعم الرفيقة لي كيف لا. وقد منحتني بنتين هما اليوم قرتا عيناي اللتان أرى الدنيا من خلالهما. وهما من دفعتاني أن أحاول البدء من جديد لأحلّق في عالم يسوده الستر والتناغم.

أنا رجل من العاصمة، في العقد السادس من عمري، متقاعد ولي سكن خاص، ذو قلب طيب وتفكير متفتح. أرمل ولي بنتين بالغتين، أريد أن يكون لي غد أفضل مع إنسانة محترمة صادقة. لا شرط لي سوى أن تكون من العاصمة، امرأة ذات خلق ودين، سنها لا يتعدى الـ 55 سنة. اقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة. أعدها بأن أكون لها نعم الزوج وأن أصونها ما حييت وأقدرها.

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الرقم السري :

135832

أين أنت يا فارس الأحلام.. لتنعم إلى جانبها بالسعادة على الدوام

بالرغم من أنها على عتبة الخمسين، إلا أن قلبها لا يزال مفعم بالحياة ، ينبض بتفاؤل كبير، اتصلت بنا سيدة تناشد زوجا صالحا يكون لها رفيقا وونيسا في الحياة، متميزة بأخلاقها الرفيعة، صاحبة قلب الحنون، وصدر رحب يعرف كيف يتخلص من الهموم، مقتنعة بروحها الراقية أن تفوز باحترام وحب كل من حولها، وهذا ما جعلها تعيش وهي في هذا السن على قيد أحلامها التي تصر بإذن المولى على تحقيقها.

إذا وبيقين كبير أن الله أمره بين الكاف والنون، وإذا قال للشيء كن فيكون، تتمنى الاقتران والإستقرار على سنة خير الأنام، فلكل من يهمه الأمر نقول: سيدة من العاصمة، تبلغ من العمر 49 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، تسعى يوميا وبكل ما أوتيت من ذوق جميل في الحياة، أن تكسر الروتين من خلال حرفتها التي تمارسها في البيت، فهي خياطة من الطراز الرفيع، تدير أمور البيت بكل براعة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تود أن يلاقيها النصيب، برجل ينتشلها من وحدتها ويحلق بها إلى بيته ويجعلها فيه ملكة، يكون على قدر من الطيبة، والأخلاق الفاضلة، تريده من إحدى ولايات الوسط من الوطن، سنه لا يتعدى 60 سنة، لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد، كما تقبل أن تكون الثانية لرجل عادل منصف لا يميل كل الميل.

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