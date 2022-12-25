لكل حواء

أشعري زوجك أيتها الزوجة. بأنه الشخص المثالي الذي كنت تودين الارتباط به، وأنك فخورة به وبشخصيته.

كما تذكر حسنات زوجك عند نشوب أي خلاف بينكما، ولا تجعل مساوئه تسيطر على عقلك فتنسيك حسناته ومزاياه.

اسأل نفسك هذه الأسئلة،حتى تدرك مزايا شريكك في الحياة وتتغلب على مشاكلك بنجاح

ما الذي يعجب كل منكما في الآخر ؟

وما هي الخبرات السعيدة التي مرت بكما ؟

ما النشاط المشترك السار الذي تستمتعان به حقا؟

ماذا يفعل كل منكما ليظهر اهتمامه بالطرف الآخر ؟

أحلامكما المشتركة للمستقبل ؟

في الخلافات الزوجية. احذري أيتها الزوجة استخدام الألفاظ الجارحة حتى لا تخسري زوجك

تهادوا تحابوا. ليكن ذلك شعار الحياة الزوجية عند كل مناسبة سارة وسعيدة.

الزوجة الذكية. هي التي تختار الوقت المناسب لطلباتها وطلبات الأولاد. وبذلك تختار الوقت المناسب لإبداء ما تريد من ملاحظات على سلوك الزوج.

لكل حواء

كرامتي كبريائي.كلمات للشيطان ينفث بها في قلب الزوجين ذلك عند نشوب الخلاف ويحاول بهما جاهداً أن يبرر لكل منهما الخطأ والبعد عن التصالح فهل يصح هذا بين الزوجين ؟

لا تلغي وجود زوجك. ولا تلغي وجود زوجتك. فالشورى مهمة في الحياة الزوجية ، ولابد أن يشعر كل واحد بأنه مشارك في الحياة الزوجية وأنه غير مهمل

لا تهرب. ولا تهربي من المنزل عند نشوب المشكلات، فالهروب ليس وسيلة للعلاج ولامانع من الهدوء قليلاً ثم العودة لحل الخلافات.

لكل حواء

لا تضايقي زوجك بكثرة أسئلتك فيما لا يخصك، أو تحاولي التطلع على أسرار لا يريد كشفها لك ، عندئذ سيترك الزوج المنزل ويمضي إلى مكان آخر لا يتضايق فيه.

لا تبتعدي عن زوجك وتجعلي لنفسك قوقعة تجلسي فيها وحدك ، ولكن شاركيه بقدر الحاجة

إذا كنت امرأة عاملة.

لكل حواء

لا يدب ان تتجهمي إذا حضر أهل زوجك إلى البيت، ولكن كوني مثالا للترحاب وحسن الضيافة والكرم ، واعلمي أن زوجك يشعر بك عندها ويتعرف على انطباعاتك.

أكرمي حماتك وناديها بأحب الأسماء إليها حسب عادة العائلة، كما لا تحاولي الاختلاف معها واذكري ابنها بالخير أمامها.

ان الاختلاف الدائم في الرأي. يؤدي غالبا إلى اختلاف القلوب فوافقي زوجك أحيانا حتى وإن كنت غير مقتنعة.

الهدوء الذي يحتاج إليه الزوج في البيت. يمكن أن تحصلي عليه عن طريق شغل الأولاد في نوع من الألعاب الذي يحتاج إلى شحذ الذهن،مثل ألعاب الفك والتركيب وغيرها.

أبناؤك نعمة كبرى، فلا يجب ان تجعليهم نقمة بإهمالك لهم وسوء تربيتهم والانشغال عنهم.