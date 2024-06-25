لكل رجل يطمح في السعادة

إلى كل رجل يرغب في كسب قلب زوجته، و يرغب أن يكون محور اهتمامها عاملها بما يلي:

سيدي الكريم حاول أن توفر لها ظروف الراحة، و هنا لا نقصد الراحة المادية بل الراحة المعنوية، و ذلك بأن تحبها و تفهمها و تقدرها كأنثى، و تعاملها كشريكة.طمح للسعادة.

لا تنتقد شكلها ولا لباسها ولا كلامها بطريقة مباشرة، بل كن أنت و بذكائك دليلها و ذوقها الذي تحب، و أول و آخر اهتمامها في طريقة صنع ذاتها.

حسِّن من ألفاظك عند ندائها أو عند الحديث معها و لا تعاملها كما يعامل الرئيس مرؤوسه بالأوامر فقط، تغزل بها بين الحين والآخر سواء كان الغزل قولا أو فعلا، و لا تنسى أن تثني عليها مجهوداها خاصة تلك التي تقوم بها من أجلك، فالكلمات لها وقع كبير على القلوب، و تأثير اكبر لكسب العقول

لما لا تساعدها في الحياة، و تشاركها في بعض الأعمال المنزلية، و لما لا حاول أن تخفف عنها الضغط إن كانت مشغولة جداً.

شاركها أفكارها و أحلامها، و شجعها على مشاريعها و لما لا أن تمد لها يد المساعدة أيضاً، فتكون دليلها، و حافزها، و قوة إرادتها.

فرّق في معاملتك المالية معها بين ظروف الحياة اليومية العادية وبين المناسبات والمواسم فلا بد أن تبسط يدك نوعا ما عليها بالإكرام في المناسبات وأحيانا في بعض الأيام لتتجدد الثقة و المحبة بينكما.

حافظ على صلة الرحم و على علاقات طيبة مع أهلها لأن هذا قد يزيد من حبها لك و لأهلك، أظهر البشاشة عند زيارتهم، و امدحها أمام أهلها في حسن تدبيرها للمنزل وتربية أولادها.

اتفق معها على أسلوب معين في تربية الأطفال حتى لا تختلفا في ذلك ساعدها في السهر على شؤون أبنائكما، و متطلباتهم، و لتكن تنشئتهم قائمة على احترام والدتهم وطاعتها.

إذا مرضت الزوجة أبدي اهتمامك بها واقبلها و وفر لها الجو الصحي المناسب لها أسهر على راحتها و أدعو لها بالشفاء.

اجتمع معها لعبادة الله كقيام الليل أو قراءة القرآن أو غيره لنستفيد من إجازتنا بما يقوي علاقتنا مع بعضنا وينفعنا في ديننا، كن قدوتها في طاعة الله.

خصص يوم واحدا في الأسبوع للأسرة للخروج والزيارة للترفيه عن النفس والابتعاد عن روتين المنزل.

أتدري سيدي لماذا؟: لأنه إن فعلت كل هذا و ذاك فبلا شك ستكون من الفائزين، ستفوز بمحبتها و احترامها و مساندتها، و بالتالي براحة بالك التي هي سعادتك.