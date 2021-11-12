لكل زوجة….

اتيكيت التعامل مع الحماة العصبية

الخلافات التي تحدث بين الزوجة و الحماة قد تصل إلي تصرفات سلوكية تتنافي مع تعاليم الدين الذي يحض على ضرورة احترام الصغير للكبير ولتجنّب هذه السلوكيات الخاطئة إليك هذه النصائح السلوكية لفض مثل هذه الخلافات

يجب التخلّق بالتسامح والعفو وكظم الغيظ حتّى تتملك كل منهن نفسها من الغضب فلا يحتد الخلاف بينهن

فاذا وقع خلاف بين الزوجة وأم الزوج فمن آداب اللياقة عدم إعطاء الفرصة للغرباء للتدخّل ولو بدافع الإصلاح .ففي ذلك فرصة لتعميق المشكلة.

عند قيام الزوجة وأم الزوج بتلبية دعوة لحضور حفلة وتصادف جلوسهما معا وهما ليسا علي وفاق فمن آداب السلوك عدم تعمّد إظهار الخلافات أمام الغير حتّى لا تكونا في موضع انتقاد من الآخرين.

إذا تعرضت أم الزوج لمشكلة صحية فمن الآداب قيام زوجة الابن بزيارتها للاطمئنان علي صحتها لأن عيادة المريض واجبه ولو كان هناك خلاف.

من آداب السلوك ضرورة تسوية الخلافات العائلية بتدخل أحد كبار السن في العائلة لإتمام الصلح بين الطرفين في جو عائلي تسوده المودة والألفة.

من الضروري ابتعاد زوجة الإبن عن رفع الصوت والكلام البذيء لأم الزوج مهما بدر من هذه الأخيرة فتبقى في مرتبة أمّها.