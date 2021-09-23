لكل فتاة مقبلة على الزواج

حبيبتي أنت مقبلة على حياة برمتها، تحملين على عاتقك مسؤولية أن تكوني زوجة صالحة وأما ناجحة، فواجب عليك قبل أن تأسري قلب زوجك أن تحبّي أهله، وأن تبني علاقة قوامها حسن النية معهم، والاستعداد للتغاضي وتفويت الأمور الصغيرة، حتى يشعرون بأنّك جزء منهم لا دخيلة عليهم.

1- عزيزتي إجعلي البسمة هي أول ما يرونه في ملامح وجهك عند لقائهم.

2- إذا حدث خلاف بينك وبين حماتك، فلا تجعلي الأمر يتطوّر لكي لا تضعي زوجك في موقف المفاضلة بينكما لأنّه لن ينصفك، فهي أمّه لن يحرجها أو يسيء لها، لأن طاعتها فرض، وبرّه بها هو صون لك.

3- ولا تكوني دائمة الشكوى منهم، بل يجب أن تذكري حسناتهم، وبدون مبالغة حتى لا يعتقدون أنك تظهرين عكس ما تبطنين.

4- يجب عليك أن تحثّي زوجك على الاتصال بأهله من حين لآخر، والسؤال عن المريض وزيارته وعليك أيضا أن تقومي بواجباتك في المسرّات، والمواساة في الكربات حتى يشعروا بأنك فرد أصيل من عائلتهم.

5- كوني حياديّة أثناء خلافات زوجك معهم، لأنّ إساءته تجاههم سوف ينسوها، أمَّا أنت فستظل إساءتك الشّيء الوحيد الذي يتذكرونه.

6- مهما كانت الخلافات بينك وبين زوجك لا تشكيه لأمّه مهما كانت متعاطفة معك فهي في النهاية أمّه ولن تنسى أن من تشكينه هو ابنها فاحذري من تلك النقطة ولا تشكيه بالتبعية إلى الآخرين، فإنها لو غفرت لكي شكواك لها، لن تغفر شكواك لشخص أخر وسوف تصبحين عدوَّتها.