لكل قلب مكلوم وعين دامعة

السلام عليك يا صاحبي، السلام على قلبك المكلوم وعينك الدامعة، لكن قف هنيهة وتأمل سنة الله في خلقه لتعرف أن المنح كانت تولد من رحم المحن.

لكل قلب مكلوم وعين دامعة

يا صاحبي، لو لم تكلم أم سلمة بفقد زوجها ما كانت لتتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الجوائز لا تأتي إلا بعد المصائب. ولو بقي يوسف في حضن أبيه ما صار عزيز مصر، وهذا ما يبين أن بعض الفقد إرتقاء، فكن فطنا وإياك أن ترى إلا ما ترى. يا صاحبي كان ف يثقب السفينة نجاتها، ولو بقيت سالمة لسطا عليها الملك، وكان في قتل الغلام رحمة غابت حتى عن موسى عليه السلام، فأحسن الظن بربّك. يا صاحبي رمم ثقوب قلبك بالقرآن ، توجع بالحمد لله وتحسس فإنا لله و إنا إليه راجعون.

لكل قلب مكلوم

الخلاصة أن حياة المؤمن لا تكون إلا بالإبتلاء، ولا يكون الابتلاء لذيذا إلا بالصبر. ولا يكون الصبر تاما إلا بالرضا، وهنا فقط ننجح في رحلة الحياة، فالجنة عروس، مهرها قهر النفوس، وكلنا للجنة عشاق ، ومن منا ليس بمشتاق، فلنعمل لها لأنها طريقها شاق. ولتتذكر أن الدنيا ثلاث: أمل ,الم وأجر. فعض بالأولى وتمل الثانية من أجل الثالثة، فاللهم أرزقنا الجنة وما قرب منها من قول وعمل.