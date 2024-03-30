ما أسرع الأيام ، تمضي كلمح البصر، رمضان قاربت على الرحيل، فاللهم تقبل منما صيامنا وقيامنا ودعواتنا وطاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا يا كريم.

اللهم لا تجعلنا من الخاسرين الذين ظلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

نقّ بواطننا وسرائرنا من الأحقاد والأضغان، أكرمنا بإغتنام ما بقي من أيام شهرك الفضيل حق إغتنامها، لا تخرجنا يا الله من رمضان إلا وقد غيرّت هذا القلب لما تحب، إلى قلب سليم رحيم هيّن ليّن معافى من جميع الأمراض.

لا تخرجنا منه يا الله إلا وقد رحمتنا وغفرت لنا وأعتقت رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.