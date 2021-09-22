لكل معلم مخلص في رسالته النبيلة، تلميذك يقول

معلمي الفاضل، أكتب إليك هذه الكلمات لأعبّر لك ولو عن جزءٍ صغير من شكري وتقديري واحترامي لك، فأنت من أنار عقولنا بالعلم وعلّمنا كيف نخطّ بالقلم ونتهجّى الحروف،

معلّمي الكريم، طالما كان للمعلّم مكانة مرموقة في جميع المجتمعات لا يعرفها التلميذ حقًا إلّا بعد وقت، لم نُدرك هذه القيمة إلّا عندما أخذتنا الدروب وعرفنا جوهر الحياة،

معلمي الغالي، يا من صنعت منّا جيلًا واعيًا، وربّيت فينا العقل ليُفكّر بطريقةٍ صحيحة ليس فيها أيّ صدأ أو خطأ، فأنت أنشأت في دواخلنا عالمًا من الامتنان لهذه الحياة التي أتاحت لنا فرصة أن نكون طلابًا للعلم،

معلمي الفاضل، أعدك أنني لن أخيّب آمالك في أن تراني مُتميّزًا، ولن أتوانى لحظة واحدة في أن أعمل بجدٍ وأكمل رسالتك التي بدأت،