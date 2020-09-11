لكناوي: “إستقدامات النصرية لم تكن عشوائية”

أكد مدرب نصر حسين داي، ندير لكناوي، أن الاستقدامات التي قام بها الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي كانت مدروسة.

وتحدث لكناوي عن استقدام 12 لاعبا في فريق النصرية هذا الميركاتوي في حديث للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“المهمة في نصر حسين داي مختلفة، أين بدأنا الموسم باستقدامات مدروسة، وتسطير أهداف على المدى المتوسط والبعيد”.

وأضاف: “مع التشكيلة التي نملكها حاليا أظن أننا نملك الإمكانية لمواجهة أندية المحترف الأول، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت”.

وتابع: “الاستقدامات لا زالت مفتوحة، وسنستقدم لاعب محوري ربما سيكون من شباب قسنطينة، ولاعب آخر قد يكون رأس حربة”.

وإختتم حديثه قائلا: “سنخوض تربصين هنا في الجزائر، أين نملك مراكز بإمكانها توفير الإمكانيات اللازمة للتحضير الجيد للموسم الجديد على غرار سرايدي بعنابة وتبسة”.