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الرياضة

لكناوي: “الفوز على وهران جد مفيد لمعنويات الفريق”

بقلم كريم تيغرمت
لكناوي: “الفوز على وهران جد مفيد لمعنويات الفريق”
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أبرز مدرب نادي بارادو، نذير لكناوي، أهمية الفوز العريض الذي حققه فريقه في مواجهة مولودية وهران برباعية نظيفة.

وصرح لكناوي، عقب الفوز لنلفزيون “النهار”: “الفوز له أهمية كبير من الناحية المعنوية وكنا بحاجة له”.

كما أضاف: “يجب نسيان هذا الفوز والتفكير في المباراة المقبلة، والتي علينا خوضها بنفس العزيمة والارادة لتحقيق البقاء”.

وتابع نذير لكناوي: “في مباريات العودة كان مردود الفريق متباين من مباراة لأخرى، لكن عملنا مؤخرا على وضع اللاعبين في أريحية وهو ما حررهم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/O9svF
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