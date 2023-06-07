لكناوي: “الفوز على وهران جد مفيد لمعنويات الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب نادي بارادو، نذير لكناوي، أهمية الفوز العريض الذي حققه فريقه في مواجهة مولودية وهران برباعية نظيفة.
وصرح لكناوي، عقب الفوز لنلفزيون “النهار”: “الفوز له أهمية كبير من الناحية المعنوية وكنا بحاجة له”.
كما أضاف: “يجب نسيان هذا الفوز والتفكير في المباراة المقبلة، والتي علينا خوضها بنفس العزيمة والارادة لتحقيق البقاء”.
وتابع نذير لكناوي: “في مباريات العودة كان مردود الفريق متباين من مباراة لأخرى، لكن عملنا مؤخرا على وضع اللاعبين في أريحية وهو ما حررهم”.
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