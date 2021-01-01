لكناوي: “النصرية بحاجة لانتصار لتصحيح المسار”

الرياضة
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لكناوي: “النصرية بحاجة لانتصار لتصحيح المسار”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب نصر حسين داي، نذير لكناوي أن فريقه بحاجة لأول انتصار له هذا الموسم، من أجل العودة إلى المسار الصحيح.

وصرح لكناوي للإذاعة الوطنية: “نحن نعيش في سيناريو لا نستحقه لعدة اعتبارات على غرار التحضيرات التي أجريناها”.

وأضاف: “الغيابات الكثيرة التي سجلناها بسبب كوفيد والإصابات العضلية، منعنا من الاستفادة من كامل تعدادنا في كل مباراة، وهذا لا يعني تهربنا من المسؤولية”.

وتابع مدرب النصرية: “الآن نحن بحاجة لانتصار من أجل تصحيح المسار، وتحقيق الانطلاقة التي نطمح لها”.

وختم نذير لكناوي: “نحن مجبرون اليوم على تسيير مباراة الوفاق بأحسن وجه، لضمان النقاط الثلاث، وركزنا في تحضيراتنا لهذه المباراة على الجانب البسيكولوجي لتحرير اللاعبين”.


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