لكناوي: “النصرية بحاجة لانتصار لتصحيح المسار”

أكد مدرب نصر حسين داي، نذير لكناوي أن فريقه بحاجة لأول انتصار له هذا الموسم، من أجل العودة إلى المسار الصحيح.

وصرح لكناوي للإذاعة الوطنية: “نحن نعيش في سيناريو لا نستحقه لعدة اعتبارات على غرار التحضيرات التي أجريناها”.

وأضاف: “الغيابات الكثيرة التي سجلناها بسبب كوفيد والإصابات العضلية، منعنا من الاستفادة من كامل تعدادنا في كل مباراة، وهذا لا يعني تهربنا من المسؤولية”.

وتابع مدرب النصرية: “الآن نحن بحاجة لانتصار من أجل تصحيح المسار، وتحقيق الانطلاقة التي نطمح لها”.

وختم نذير لكناوي: “نحن مجبرون اليوم على تسيير مباراة الوفاق بأحسن وجه، لضمان النقاط الثلاث، وركزنا في تحضيراتنا لهذه المباراة على الجانب البسيكولوجي لتحرير اللاعبين”.