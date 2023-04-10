 لكناوي  :”بارادو وشبيبة القبائل لا يستحقان هذه الوضعية “

أكد مدرب نادي بارادو نذير لكناوي احقية الفوز أمام شبيبة القبائل بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

وقال نذير لكناوي في تصريح خص به “النهار” عقب المباراة “المقابلة لم تكن سهلة، الناديان لا يستهلان المكانة، الانهزام أمام خنشلة كان دافعا لنا للتحضير الجيد لهدوء لمباراة شبيبة القبائل”

وأضاف لكناوي “أضن أن لاعبي شبيبة القبائل تقلقوا كثيرا وهو الآمر الذي استفدنا منه، الخروج بالكرة كان جيدا و ضربة الجزاء هي التي كانت منعرج”

كما قال مدرب “الباك”: “عرفنا كيفية تسيير المباراة رغم أننا لم نلعب مباراة جميلة”

وختم لكناوي “نتواجد في مكانة مريحة و من أجل ترسيم البقاء يجب علينا الفوز مستقبلا”.

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