لكناوي: “تعثرنا في بداية الموسم وسنعمل على تصحيح الأخطاء”

عبّر مدرب ترجي مستغانم، نذير لكناوي، عن خيبة أمله عقب تعادل فريقه على أرضه أمام الضيف مستقبل الرويسات، في مباراة لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وفي الندوة الصحفية التي تلت اللقاء، صرّح لكناوي قائلاً: “النتيجة مخيبة، وأعترف أننا خيبنا آمال أنصارنا. التعثر جاء في بداية الموسم، وقد نستفيد منه من الناحية المعنوية لتصحيح المسار مستقبلاً”.

وتحدّث لكناوي عن العوامل التي أثرت على أداء لاعبيه، قائلاً: “التسرع كان له أثر سلبي، وهو ما تسبب في تلقي الأهداف. اللاعبون قدموا مجهوداً كبيراً، ويجب الإشارة إلى أن العمل الذي نقوم به يبشر بالخير”.

كما لم يُخفِ لكناوي استياءه من أرضية الميدان، رغم تجنبه التطرق إليها بشكل مباشر في البداية، حيث قال: “تفاديت الحديث عن أرضية الميدان حتى لا يكون ذلك عذراً، لكنها أثرت علينا بعض الشيء. لا نملك الحلول، ونطالب الجهات المعنية بالتدخل لتحسينها”.

وختم المدرب حديثه بتوجيه رسالة للأنصار: “أعتذر من جماهيرنا، وسنعود للعمل بكل جدية لتصحيح الأخطاء واسترجاع ثقتهم في المباريات القادمة”.