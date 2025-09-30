لكناوي: “رخصنا لمبولحي بالغياب لأسباب قاهرة”

خرج المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق ترجي مستغانم، نذير لكناوي، عن صمته للحديث عن سبب غياب الحارس الدولي السابق رايس وهاب مبولحي، عن الفريق.

وكانت قضية غياب مبولحي، عن التدريبات ومباراة سطيف، التي جرت أمس الاثنين، قد صنعت الحدث بين أنصار الترجي.

وعن سبب غياب مبولحي، رد لكناوي: “مبولحي لديه ظروف عائلية قاهرة.. أمام شبيبة القبائل ضحى من أجل الفريق”.

قبل أن يضيف مدرب “الحواتة” في الندوة الصحفية التي عقدها أمس، عقب الفوز أمام الوفاق: “أحد أفراد عائلته مريض.. “مرض صحيح” وهو بعيد، ولهذا رخصنا له بالتشاور مع الإدارة بالغياب”.